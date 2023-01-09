Півзахисник збірної України Руслан Маліновський перейшов в Марсель, повідомляє офіційний сайт французької команди.

"Провансальці" домовились з Аталантою про орендну угоду з правом викупу. Фінансові подробиці не повідомляються.

Цього сезону Руслан Маліновський провів 15 матчів на клубному рівні: на його рахунку один гол і дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марсель викупить Маліновського на постійній основі, якщо збереже прописку в Лізі 1.