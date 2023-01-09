Франция

Українець перебрався в Лігу 1.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський перейшов в Марсель, повідомляє офіційний сайт французької команди.

"Провансальці" домовились з Аталантою про орендну угоду з правом викупу. Фінансові подробиці не повідомляються.

Цього сезону Руслан Маліновський провів 15 матчів на клубному рівні: на його рахунку один гол і дві результативні передачі.

𝙍𝙪𝙨𝙡𝙖𝙣 𝙈𝙖𝙡𝙞𝙣𝙤𝙫𝙨𝙠𝙮𝙞 est Olympien 🇺🇦 🔵⚪️



Le milieu ukrainien rejoint le club en prêt avec option d’achat 🤝



Bienvenue à 𝙈𝘼𝙍𝙎𝙀𝙄𝙇𝙇𝙀 ! #RuslanEstOlympien pic.twitter.com/rDx6DAxB6p — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 9, 2023

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марсель викупить Маліновського на постійній основі, якщо збереже прописку в Лізі 1.