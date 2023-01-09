Українець перебрався в Лігу 1.
Руслан Маліновський (праворуч), фото Марсель
09 січня 2023, 18:46
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський перейшов в Марсель, повідомляє офіційний сайт французької команди.
"Провансальці" домовились з Аталантою про орендну угоду з правом викупу. Фінансові подробиці не повідомляються.
Цього сезону Руслан Маліновський провів 15 матчів на клубному рівні: на його рахунку один гол і дві результативні передачі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марсель викупить Маліновського на постійній основі, якщо збереже прописку в Лізі 1.