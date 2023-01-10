Франция

Українець вже попрацював з новими партнерами.

Напередодні французький Марсель офіційно оголосив про підписання півзахисника збірної України Руслана Маліновського.

10 січня команда продовжила підготовку до поєдинку проти Труа в рамках 18 туру французької Ліги 1.

Руслан Маліновський провів перше тренування у новому клубі, попрацювавши з новими товарищами по команді та тренерами.

Premier entrainement avec l'équipe pour @malinovskyi18 sous ses nouvelles couleurs 💙🤍 pic.twitter.com/f2NjjX5aOa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 10, 2023

До цього український хавбек зустрівся з українськими дітьми та їх батьками на базі провансальського клубу.

À peine arrivé à Marseille, Ruslan Malinovskyi 🇺🇦, nouvelle recrue olympienne, a partagé un moment inoubliable avec les enfants et parents ukrainiens venus à sa rencontre au centre d’entrainement.



En savoir plus 👉 https://t.co/ZOvsTc5y7B pic.twitter.com/UcK1h1Zcoi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 10, 2023

Матч між Марселем та Труа пройде 11 січня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.