Українець вже попрацював з новими партнерами.
Руслан Маліновський, Марсель
10 січня 2023, 21:27
Напередодні французький Марсель офіційно оголосив про підписання півзахисника збірної України Руслана Маліновського.
10 січня команда продовжила підготовку до поєдинку проти Труа в рамках 18 туру французької Ліги 1.
Руслан Маліновський провів перше тренування у новому клубі, попрацювавши з новими товарищами по команді та тренерами.
До цього український хавбек зустрівся з українськими дітьми та їх батьками на базі провансальського клубу.
Матч між Марселем та Труа пройде 11 січня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.