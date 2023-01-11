Франция

Французький клуб дуже розраховує на продовження взаємин із власним гравцем.

Капітан збірної Аргентини, яка нещодавно тріумфувала на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, та нападник французького Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі поступово повертається до перебігу подій у клубному футболі.

Однак тим часом не менш гостро стоїть питання щодо його майбутнього у розташуванні чинних чемпіонів Франції, оскільки поточний контракт 35-річного гравця добігає кінця вже після завершення поточного сезону.

"Червоно-сині" бажають залишити в себе зіркового виконавця, і тому зі свого боку запропонували ще на рік продовжити угоду з опцією додаткового сезону.

У обмін на це ПСЖ готовий платити Мессі 40 млн євро на рік.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, сторони перемовин наразі надзвичайно близькі до підписання нового контракту.

У поточному сезоні на рахунку Ліонеля 12 голів та 14 гольових передач у 19 матчах за ПСЖ.