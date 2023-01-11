Франция

Українець все ще має шанс дебютувати за новий клуб, але по ходу поєдинку.

У рамках 18 раунду французької Ліги 1 Марсель завітає у гості до Труа.

Головний тренер гостей Ігор Тудор вже обрав стартовий склад на поєдинок. Український півзахисник Руслан Маліновський залишився на лаві запасних.

Марсель: Лопес — Жиго, Каборе, Мбемба, Балерді, Колашинац — Верету, Ронж'є, Гендузы, Ундер — Санчес.

Запас: Нгапандуентнбу, Дьєнг, Гує, Ельмаз, Бланко, Ельмаз, Бен-Сегі, Маге.

Поєдинок між Труа та Марселем розпочнеться о 22:00 за київським часом. Читайте також перше інтерв'ю Руслана Маліновського у якості гравця провансальської команди.