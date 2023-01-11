Франция

Українець вперше з'явився на полі, проте вже за комфортного рахунку для команди Ігора Тудора.

У рамках 18 раунду французької Ліги 1 Марсель завітав у гості до середняка змагання Труа.

На дев'ятій хвилині рахунок було відкрито Гендузі навісив у штрафний майданчик, де неприкритий Мбемба головою переграв воротаря господарів. В цілому, перший тайм був за Марселем.

Початок другої половини зустрічі також був за провансальцями. Ундер відіграв на Верету, який ударом з близької відстані переграв Ліса — 0:2.

Усі чекали на дебют новачка Марселя Руслана Маліновського, і він вийшов на поле на 67 хвилині, змінивши захисника Каборе. Українець одразу отримав жовту картку за грубий фол.

Таким чином Марсель йде на третій позиції, збільшуючи відставання від Ренна на п'ять очок (39 — 34). Труа займає 13 місце.

Труа — Марсель 0:2

Голи: Мбемба, 9, Верету, 46

Труа: Ліс — Бальде, Салмьєр, Палмер-Браун, Конте — Н'Гессан (Тардьо, 68), Шавалерін, Бруус, Роні Лопес, Бальде — Ріпар (Лярусі, 77).

Марсель: Лопес — Жиго, Каборе (Маліновський, 67), Мбемба, Балерді, Колашинац (Гує, 76) — Верету, Ронж'є, Гендузі, Ундер — Санчес (Дьєнг, 75).

Попередження: Каборе, Н'ессан, Мбемба, Маліновський, Ріпар.