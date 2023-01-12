Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, що відбувся 11 січня 2023 року, 22:00.

У рамках 18 туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен мав рідкісну нагоду відірватись від своїй переслідувачів в особі Ланса за рахунок домашнього матчу проти головного аутсайдера національний змагань — Анже.

Колектив Крістофа Галт’є зумів забити швидкий м’яч за рахунок результативного пострілу Юго Екетіке, який фактично вирішив наперед долю всього протистояння.

Парижани мали значну перевагу за ходом решти першого тайму, але наступного разу відзначились тільки посеред другої половини гри, коли черговий м’яч на свій рахунок записав аргентинський нападник та новоспечений чемпіон світу Ліонель Мессі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліги 1 в 18 турі французької Ліги 1:

ПСЖ — Анже 2:0

Голи: Екетіке, 5, Мессі, 72

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркіньос, Перейра, Мукіеле, Бернат — Руїс (Заїр-Емері, 80), Вітінья (Бічіабу, 86), Неймар, Мессі — Екетіке (Солер, 80).

Анже: Бернардоні — Думбія, Блажич, Унтонджі, Бамба — Капель (Ель-Мелалі, 62), Менді (Таібі, 80), Абделі (Буфаль, 62), Юну (Салама, 62), Бенталеб — Сіма (Тіуб, 80).

Попередження: Капель, Блажич.