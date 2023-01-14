Українець розпочне гру із перших хвилин.
ФУТБОЛКА МАЛІНОВСЬКОГО, ФОТО МАРСЕЛЬ
14 січня 2023, 19:30
У рамках 19 туру французької Ліги 1 Марсель на Велодромі прийматиме Лор'ян.
Головний тренер провансальської команди Ігор Тудор обрав стартовий склад, і вирішив включити у нього українського новачка Руслана Маліновського.
Марсель: Лопес — Жиго, Мбемба, Балерді, Колашинац, Маліновський — Верету, Ронж'є, Гендузі, Ундер — Санчес.
Запас: Нгапандуентнбу, Дьєнг, Гує, Ельмаз, Бланко, Пайє, Бен-Сегі, Каборе.
Поєдинок Марсель — Лор'ян розпочнеться о 20:00 за київським часом. Спостерігайте за перебігом подій
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