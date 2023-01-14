У рамках 19 туру французької Ліги 1 Марсель на Велодромі прийматиме Лор'ян.

Головний тренер провансальської команди Ігор Тудор обрав стартовий склад, і вирішив включити у нього українського новачка Руслана Маліновського.

Марсель: Лопес — Жиго, Мбемба, Балерді, Колашинац, Маліновський — Верету, Ронж'є, Гендузі, Ундер — Санчес.

Запас: Нгапандуентнбу, Дьєнг, Гує, Ельмаз, Бланко, Пайє, Бен-Сегі, Каборе.

Поєдинок Марсель — Лор'ян розпочнеться о 20:00 за київським часом. Спостерігайте за перебігом подій в нас на сайті.