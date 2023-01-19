Франция

Парижани та Джордан Бренд презентували нову форму.

Парі Сен-Жермен представив новий комплект форму на цей сезон. Це вже четверта форма, яку побачив світ в цій кампанії.

"Парі Сен-Жермен і Джордан Бренд сьогодні представляє свою четверту форму на сезо-2022/23. Чорно-золота футболка підкреслює відданість клуба Парижу, який надихає на кожний дизайн", — йдеться у заяві клуба.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ заробить 10 млн євро за товариський матч у Саудівській Аравії.