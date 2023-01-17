Франция

Парижани зіграють матч проти команди зірок Ан-Насра та Аль-Хіляля.

Незабаром ПСЖ проведе товариський матч проти об'єднаної команди зірок із двох найкращих клубів Саудівської Аравії — Ан-Насра та Аль-Хіляля.

За інформацією L'Équipe, за виставковий матч паризька команда отримає 10 мільйонів євро.

Зустріч відбудеться у четвер, 19 січня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно склад Ан-Насра поповнив зірковий португалець Кріштіану Роналду. Вже відомо, що він буде капітаном саудівських команд у цьому матчі.