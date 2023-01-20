Франция

Українець має приєднатись до клубу з Ліги 1.

Захисник збірної України та бельгійського Брюгге Едуард Соболь може найближчим часом перейти у французький Страсбур.

Як повідомляє журналіст Het Laatste Nieuws Томас Теке, незабаром очікується підписання контракту 27-річного гравця з представником Ліги 1.

Club Brugge en Strasbourg zitten om de tafel wat betreft Eduard Sobol. Oekraïner heeft maar weinig zicht op speelgelegenheid en tekent naar verwachting eerstdaags bij de Ligue 1-club @hlnsport — Tomas Taecke (@tomaztaecke) January 20, 2023

Причина відходу українця з Брюгге — недостатня ігрова практика. У сезоні-2022/23 на його рахунку 14 поєдинків в усіх змаганнях, у яких він забив один гол.

Що стосується Страсбура, то клуб займає 16 позицію у чемпіонаті Франції з 15 очками після 19 турів.