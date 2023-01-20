Українець знову зі старту зіграє за провансальців.
Руслан Маліновський, Instagram.com/malinovskyi_18/
20 січня 2023, 21:45
У рамках 1/16 фіналу Кубку Франції Марсель вдома протистоятиме Ренну.
Головні тренери команд обрали стартові 11. Зокрема Ігор Тудор знову довірив місце у стартовому складі Руслану Маліновському.
Марсель: Лопес - Жиго, Тавареш, Балерді, Колашинац, Маліновський — Верету, Ронж'є, Гендузі, Ундер — Санчес.
Запас: Дьєнг, Гує, Ельмаз, Бланко, Пайє, Бен-Сегі, Муге.
Матч між Марселем та Ренном відбудеться 20 січня та розпочнеться о 22:10 за київським часом.