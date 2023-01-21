Команда Ігоря Тудора здобула важку перемогу, а українець провів перші 90 хвили у Франції.
Труфф'є Проти Маліновського, Марсель
21 січня 2023, 00:05
У рамках поєдинку 1/16 фіналу Кубку Франції Марсель вдома змагався із Ренном.
Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов зі старту на цей матч і міг відкривати рахунок. На 9 хвилині він виконував штрафний, але його гармату з лівої ноги приняла на себе поперечина.
По перерві Марсель вийшов уперед. Жордан Верету віддав на Маттео Гендузі, який переграв воротаря гостей Догана.
Руслан Маліновський провів на полі усі 90 хвилин, а Марсель крокує в 1/8 фіналу Кубку Франції.
Марсель - Ренн 1:0
Гол: Гендузі, 59
Марсель: Лопес - Жиго, Тавареш, Балерді (Мбемба, 62), Колашинац, Маліновський — Верету (Гує, 89), Ронж'є, Гендузі, Ундер — Санчес (Дьєнг, 89).
Ренн: Доган — Теате, Родон, Ву (Сантамарія, 70), Труфф'є, Траоре — Угочукву, Маєр (Сулемана, 70), Дуе (Ассіньйон, 78), Буріжо (Докю, 70) — Гуірі.
Попередження: Балерді, Траоре, Ву.