Франция

Команда Ігоря Тудора здобула важку перемогу, а українець провів перші 90 хвили у Франції.

У рамках поєдинку 1/16 фіналу Кубку Франції Марсель вдома змагався із Ренном.

Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов зі старту на цей матч і міг відкривати рахунок. На 9 хвилині він виконував штрафний, але його гармату з лівої ноги приняла на себе поперечина.

По перерві Марсель вийшов уперед. Жордан Верету віддав на Маттео Гендузі, який переграв воротаря гостей Догана.

Руслан Маліновський провів на полі усі 90 хвилин, а Марсель крокує в 1/8 фіналу Кубку Франції.

Марсель - Ренн 1:0

Гол: Гендузі, 59

Марсель: Лопес - Жиго, Тавареш, Балерді (Мбемба, 62), Колашинац, Маліновський — Верету (Гує, 89), Ронж'є, Гендузі, Ундер — Санчес (Дьєнг, 89).

Ренн: Доган — Теате, Родон, Ву (Сантамарія, 70), Труфф'є, Траоре — Угочукву, Маєр (Сулемана, 70), Дуе (Ассіньйон, 78), Буріжо (Докю, 70) — Гуірі.

Попередження: Балерді, Траоре, Ву.