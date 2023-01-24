Франция

Українець поспілкувався із прес-службою французького клубу.

Напередодні Страсбур завершив підписання лівого захисника збірної України та Брюгге Едуарда Соболя.

Футболіст прокоментував цю подію прес-службі представника Ліги 1.

"Це великий прогрес у моїй кар'єрі футболіста і в моєму житті як людини, я прибув у важливий клуб і історичне місто.

Я переможець і сповнений рішучості викластися за свою команду. Я не можу дочекатися, щоб зіграти свій перший матч за Страсбур і відкрити для себе атмосферу Стад де ла Мено!", — сказав Соболь.

Нагадаємо, що контракт із 27-річним фланговим захисником підписаний на 3,5 роки, а грати він буде під 77 номером.