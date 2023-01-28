Франция

Суперники донецького Шахтаря за Лігою Європи активно шукають підсилення.

Важка травма ключового футболіста французького Ренна Мартена Тер’є фактично поставила хрест на його можливій подальшій участі в поточному сезоні, тоді як "червоно-чорні" й надалі ведуть боротьбу як на внутрішньому, так і на міжнародному фронті.

Саме тому левову частку вільного часу під час зимової трансферної кампанії Ренн витратив на те, аби підшукати різноманітні варіанти підсилення власного складу.

Одним із тих, хто теоретично міг би замінити травмованого Тер’є під час весняної кампанії, Ренн визначив юного півзахисника Монако Магнеса Акліуша.

20-річний француз алжирського походження є вихованцем місцевого футболу, і бере участь у матчах "дорослої" команди з початку поточно сезону, хоча дебютував ще за рік до цього.

Як повідомляє французька преса, Акліуш вирішив не продовжувати чинний контракт зі своїм поточним клубом, що має добігти до кінця в 2024 році.

Саме тому Монако планує його продаж найближчим часом, однак станом на зараз він ще буде коштувати 6 млн євро Ренну, якщо той усе ж таки забажає оформити домовленість щодо переходу.

У поточному сезоні Магнес зіграв вісім матчів (354 хвилини), забивши один м’яч.