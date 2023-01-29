Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги 1, що відбувся 27 січня 2023 року, 22:00.

Напередодні Марсель в одному з різновидів дербі півдня Франції приймав на власному полі Монако.

"Монегаски" провели потужний перший тайм, створивши чимало моментів для забитих м’ячів, проте відзначились тільки за допомоги прикрої помилки одного з гравців суперників під час виконання стандартного положення.

До настання перерви колектив Ігора Тудора так і не зміг відігратись, проте вже після поновлення гри господарі таки домоглись свого за рахунок перебудови власного складу та невірних дій голкіпера суперників під час удару з гострого кута від Нуну Тавареша.

У подальшому всі спроби Марселя розвинути власний успіх не мали належної вдачі, тоді як суперники під завісу гри погодились на нічийний результат.

Український півзахисник Руслан Маліновський у складі Марселю відіграв левову частину часу протистояння, проте мав чимало помилок у власних діях.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Марсель — Монако в Лізі 1:

Марсель — Монако 1:1

Голи: Санчес, 47 — Верету, 17 (авт.)

Марсель: Бланко — Жиго, Мбемба, Колашинац — Юндер, Верету (Гує, 86), Ронж'є, Тавареш — Маліновський (Паєт, 87), Гендузі (Балерді, 46) — Санчес.

Монако: Нюбель — Вандерсон (Агілар, 90+2), Дісасі, Маріпан, Енріке — Фофана, Матазо — Діатта (Якобс, 67), Головін — Бен Сегір (Мартінш, 67), Бен Єддер (Емболо, 46).

Попередження: Верету, Ронж’є — Діатта, Головін.