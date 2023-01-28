Франция
28 січня 2023, 23:58
Марсель із Маліновським не зміг подужати Монако
Центральний матч туру Франції завершився відсутністю перемоги команди Ігора Тудора на Велодромі вперше з жовтня минулого року.
Марсель — Монако, twitter.com/OnzeMondial
28 січня 2023, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Марсель — Монако 1:1
Голи: Санчес, 47 — Верету, 17 (авт.)
Марсель: Бланко — Жиго, Мбемба, Колашинац — Юндер, Верету (Гує, 86), Ронж'є, Тавареш — Маліновський (Паєт, 87), Гендузі (Балерді, 46) — Санчес.
Монако: Нюбель — Вандерсон (Агілар, 90+2), Дісасі, Маріпан, Енріке — Фофана, Матазо — Діатта (Якобс, 67), Головін — Бен Сегір (Мартінш, 67), Бен Єддер (Емболо, 46).
Попередження: Верету, Ронж’є — Діатта, Головін