27-річний футболіст хоче якнайшвидше змінити клуб.
МІЛАН ШКРІНІАР, GETTY IMAGES
29 січня 2023, 22:39
Мілан Шкрініар має намір якнайшвидше перейти до ПСЖ, повідомляє L'Equipe.
27-річний центрбек проінформував керівництво "нерадзуррі" про бажання приєднатися до паризького клубу вже взимку.
Крім іншого, він побоюється реакції фанатів на його повернення на поле у футболці Інтера після оголошення майбутнього відходу.
Очікується, що французька команда надішле пропозицію щодо захисника до вівторка, а сума складе близько 15 млн євро.
Цього сезону Мілан провів за Інтер 19 матчів у Серії А.