Франция

27-річний футболіст хоче якнайшвидше змінити клуб.

Мілан Шкрініар має намір якнайшвидше перейти до ПСЖ, повідомляє L'Equipe.

27-річний центрбек проінформував керівництво "нерадзуррі" про бажання приєднатися до паризького клубу вже взимку.

Крім іншого, він побоюється реакції фанатів на його повернення на поле у футболці Інтера після оголошення майбутнього відходу.

Очікується, що французька команда надішле пропозицію щодо захисника до вівторка, а сума складе близько 15 млн євро.

Цього сезону Мілан провів за Інтер 19 матчів у Серії А.