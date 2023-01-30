Дивіться відео найкращих моментів матчу 20 туру чемпіонату Франції, що відбувся 29 січня 2023, 21:45.
ПСЖ — Реймс, psg.fr
30 січня 2023, 00:30
У рамках 20-го туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен на своєму полі упустив мінімальну перемогу над Реймсом.
Здавалося, що паризький гранд здобуде у свій актив три очки завдяки єдиному голу Неймара, однак у компенсований до другого тайму час Фоларін Балогун повернув паритет на табло.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Реймс в 20 турі Ліги 1-2022/23:
ПСЖ – Реймс 1:1
Голи: Неймар, 51 – Балогун, 90+6.
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньос, Рамос, Бернат — Вітінья (Верратті, 46), Руїс (Санчеш, 68) — Солер (Данілу, 63), Мессі, Неймар (Заїр-Емрі, 85) — Мбаппе.
Реймс: Діуф — Фоке, Агбаду, Абдельхамід, Де Смет — Іто (ван Берген, 83), Матусіва, Мунеці (Думбія, 75), Каюсте (Лопі, 83), Фліп (Зенелі, 75) — Балогун.
Попередження: Маркіньос, Доннарумма – Іто.
Вилучення: Верратті, 59.