Клуб Прийшли Пішли

Анже Ібраїма Ньяне (н, Мец, ор)

Фаузі Гулам (з, без клубу, ва) Аззедін Унахі (п, Марсель, 8 млн)

Соф'ян Буфаль (н, Ер-Раян, 6 млн)

Антонін Бобішон (п, Стад Лаваль, ва)

Марін Яколіс (н, АЕК Ларнака, ор)

Аяччо Мусса Джитте (н, Остін, ор) Казім Лачі (п, Спарта Прага, ?)

Бевік Муссіті-Око (н, Анкарагюджю, ?)

Брест Кенні Лала (з, Олімпіакос, ва)

Бредлі Локко (з, Реймс, ор)

Альберт Еліс (н, Бордо, ор)

Фелікс Лемарешаль (п, Монако, ор)

Жосуа Ескартен (з, Борго, по)

Готьє Ласонньє (н, Валансьєнн, ор) Готьє Ласонньє (н, Сент-Етьєн, 1,6 млн)

Ірвін Кардона (н, Аугсбург, 500 тис.)

Іслам Слімані (н, Андерлехт, ва)

Аксель Камблен (п, Конкарно, ор)

Єре Уронен (з, Шальке, ор)

Клермон Абделлах Бааллаль (н, АМ Футбол, ва)

Адама Діакіте (н, Треллісак, ?)

Шарлі Кейта (н, Седан, ?) Аріаль Менді (з, Гренобль, ва)

Адама Діакіте (н, Біль-Бьєнн, ор)

Брандон Бає (п, Ейпен, ?)

Жодель Доссу (н, Сошо, ?)

Шарлі Кейта (н, Біль-Бьєнн, ?)

Ланс Адрієн Томассон (п, Страсбур, 3,9 млн)

Жюльєн Ле Кардінал (з, Париж, 2,3 млн)

Анжело Фульгіні (п, Майнц, ор)

Мамаду Камара (п, Бастія, по)

Лілль Бенуа Костіль (в, Осер, ва) Лео Жардім (в, Васко да Гама, 2 млн)

Ісаак Ліхаджи (н, Сандерленд, ?)

Акім Зедадка (з, Осер, ?)

Ліон Амін Сарр (н, Геренвен, 11 млн)

Джеффіньйо (н, Ботафого, 10 млн)

Деян Ловрен (з, Зеніт, 2 млн)

Мало Гюсто (з, Челсі, ор)

Камільйо (п, Куяба, по) Мало Гюсто (з, Челсі, 30 млн)

Карл Токо Екамбі (н, Ренн, ор за 1,5 млн)

Ромен Февр (п, Лор'ян, ор за 1 млн)

Камільйо (п, РВДМ, ор)

Флорен Санчес (п, Волендам, ор)

Жефф Рейн-Аделаїд (п, Труа, ор)

Юліан Поллерсбек (в, Лор'ян, ор)

Тете (н, Шахтар, по)

Лор'ян Жан-Віктор Макенго (п, Удінезе, 11 млн)

Бамба Дьєнг (н, Марсель, 7 млн)

Йоель Мугіша Мвука (н, Буде-Глімт, 5.5 млн)

Ромен Февр (п, Ліон, ор за 1 млн)

Айман Карі (п, ПСЖ, ор)

Юілан Поллерсбек (в, Ліон, ор)

Самбу Сумано (н, Ейпен, ва)

Морітц Єнц (з, Селтік, ва)

Тома Каллен (в, Аннесі, ва) Данго Уаттара (н, Борнмут, 22,5 млн)

Терем Моффі (н, Ніцца, ор за 2,5 млн)

Морітц Єнц (з, Шальке, ор за 200 тис.)

Самуель Лоріс (з, Кевії, ор)

Тома Каллен (в, Ансі, ?)

Адріан Грбич (м, Валансьєн, ор)

Самбу Сумано (н, Родез, ор)

Квентін Боїсгар (п, По, ор)

Йоель Мугіша Мвука (н, Буде-Глімт, ор)

Кріслен Матсіма (з, Монако, по)

Марсель Вітінья (н, Брага, 32 млн)

Аззедін Унахі (п, Анже, 8 млн)

Руслан Маліновський (п, Аталанта, ор)

Уссама Таргаллін (п, Аланьяспор, по) Жерсон (п, Фламенго, 15 млн)

Бамба Дьєнг (н, Лор'ян, 7 млн)

Уссама Таргаллін (п, Гавр, ва)

Луїс Суарес (н, Гранада, ор)

Ісак Туре (н, Осер, ор)

Салім Бен Сегір (н, Валансьєн, ор)

Пап Гує (п, Севілья, ор)

Монако Артюр Загре (з, Утрехт, по)

Бенжамен Леком (в, Еспаньол, по)

Кріслен Матсіма (з, Лор'ян, по)

Антоні Мусаба (н, Мец, по) Бенуа Бадьяшиль (з, Челсі, 38 млн)

Бенжамен Леком (в, Монпельє, 2 млн)

Віллем Жеббельс (н, Санкт-Галлен, ва)

Антоні Мусаба (н, НЕК Неймеген, ор)

Артюр Загре (з, Ексельсіор, ор)

Фелікс Лемарешаль (п, Брест, ор)

Монпельє Кікі Куяте (з, Мец, 6 млн)

Бенжамен Лекомт (в, Монако, 2 млн)

Іссьяга Сілла (з, Тулуза, ва)

Яніс Гермуш (н, Шатору, по) Йонас Омлен (в, Боруссія М, 9 млн)

Ніколя Козза (з, Вольфсбург, 500 тис.)

Арно Суке (з, Чікаго, ва)

Саша Делає (п, Ле По, ор)

Нант Флорен Молле (п, Шальке, 1,5 млн)

Жауен Аджам (з, Париж, 300 тис.)

Жоао Віктор (з, Бенфіка, ор)

Анді Делор (н, Ніцца, ор)

Мохамед Ахі (п, Парі, ор)

Денніс Аппіа (з, Сент-Етьєн, ?)

Фабіо (з, Греміо, ?)

Абдул Кадер Бамба (п, Сент-Етьєн, ор)

Жое-Лоїк Аффама (н, Тореєнсе, ор)

Ніцца Юссуф Ндаїщиміє (з, Башакшехір, 11,5 млн)

Терем Моффі (н, Лор'ян, ор за 2,5 млн)

Робсон Бамбу (з, Корінтіанс, по)

Дежи Сотона (н, Кілмарнок, по)

Каспер Дольберг (н, Севілья, по)

Маріо Леміна (п, Вулвергемптон, 11 млн)

Лукас Да Кунья (н, Комо, 400 тис.)

Дежи Сотона (н, Бернлі, ?)

Каспер Дольберг (н, Гоффенгайм, ор)

Робсон Бамбу (з, Корінтіанс, по)

Морган Шнедерлен (р, Вестерн Сідней, ор)

Анді Делор (н, Нант, ор)

Мадс Бех Сьоренсен (з, Брентфорд, по)

Осер Еліша Овусу (п, Гент, ?)

Акім Зедадка (з, Лілль, ор)

Маттіс Аблен (н, Ренн, ор)

Ісаак Туре (з, Марсель, ор)

Йонуц Раду (в, Інтер, ор)

Сірікі Дембеле (н, Борнмут, ор)

На-Ноа Массенжо (п, Брістоль Сіті, ор) Гаетан Шарбоньє (н, Сент-Етьєн, 500 тис.)

Квентін Бернар (з, Ньор, ва)

Бенуа Костіль (в, Лілль, ва)

Александре Коефф (з, Брешиа, ва)

Поль Жолі (з, Діжон, ор)

ПСЖ Мутанабі Бодьянг (з, По, по) Пабло Сарабія (н, Вулвергемптон, 5 млн)

Матіас Рандріамамі (в, Сет, ор)

Айман Карі (п, Лор'ян, ор)

Кейлор Навас (в, Ноттінгем Форест, ор)

Реймс Мізьян Маоліда (н, Герта, ор)

Н'Дрі Філіппе Коффі (н, Пасуш Феррейра, по)

Александер Оллієро (в, По, ?) Ендрю Гравільон (з, Торіно, ор за 300 тис)

Патрік Пентц (в, Баєр, ва)

Натанаель Мбуку (н, Аугсбург, ва)

Н'Дрі Філіппе Коффі (н, Ле-Ман, ор)

Тімоте Нкада (н, Копер, ?)

Ібрагім Діакіте (з, Ейпен, ор)

Мартен Аделен (п, Родез, ор)

Бредлі Локко (з, Брест, ор)

Рафік Гюїтан (п, Ешторіл, ор)

Ренн Ібрагім Салах (н, Гент, 6,5 млн)

Карл Токо Екамбі (н, Ліон, ор за 1,5 млн)

Джед Спенс (з, Тоттенгем, ор)

Лоїк Бальде (з, Ноттінгем Форест, по) Камалдін Сулемана (н, Саутгемптон, 25 млн)

Лоїк Бальде (з, Севілья, ор)

Матті Аблін (н, Осер, ор)

Альфред Гоміс (в, Комо, ор)

Ноа Франсуаза (п, Авранш, ор)

Страсбур Едуард Соболь (з, Брюгге, 2,5 млн)

Фредерік Гілберт (з, Астон Вілла, ва)

Морган Сансон (п, Астон Вілла, ор)

Юїто Сузукі (Сімідзу С-Палс, ор)

Людовік Ажорк (н, Майнц, 6 млн)

Адрієн Томассон (п, Ланс, 3,9 млн)

Карол Філа (з, Зюлте-Варегем, ор)

Ронаель П'єр-Габріель (з, Майнц, 4,5 млн)

Труа Алексіс Тібіді (н, Штутгарт, 2,6 млн)

Жефф Рейн-Аделаїд (п, Ліон, ор)

Нассім Шадлі (н, Ломмел, по) Габріель Мютомбо (з, Ботошані, ва)

Амар Фатах (н, Ломмел, ор)

Нассім Шадлі (н, Гавр, ?)