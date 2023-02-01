Франция

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру французької Ліги 1, у якому зіграють Нант та Марсель.

Нант та Марсель зіграють поміж собою на Стад де ла Божуар у рамках двадцять першого туру французької Ліги 1.

Антуан Комбуаре, після нічиєї проти Клермона (0:0), залучив до стартового складу Жоао Віктора та Траоре до захисту, тоді як Молле вийде на правому фланзі атаки, а Ганаго очолить напад.

Ігор Тудор, на тлі нічиєї проти Монако (1:1), використав із перших хвилин Балерді в трійці центральних захисників, тоді як Тавареш та Колашинац зіграють на флангах. Руслан Маліновський залишився в стартовому складі.

Нант: Ляфон — Сантонз, Жоао Віктор, Джиротто, Траоре — Сіссоко, Чірівелья — Молле, Блас, Сімон — Ганаго.

Запасні: Дешам, Хаджам, Коршья, Діас, Гессан, Мутуссамі, Коко, Делор, Абдаллах.



Марсель: Лопес — Жиго, Мбемба, Балерді — Тавареш, Ронж'є, Верету, Колашинац — Маліновський, Юндер — Санчес.

Запасні: Бланко, Нгапандуетнбу, Каборе, Клосс, Гендузі, Ельмас, Паєт, Унахі.



Гра Нант — Марсель почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.