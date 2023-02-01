Франция
01 лютого 2023, 21:57
Марсель із Маліновським у складі ледь подужав Нант
Команда Ігора Тудора почала забивати тоді, коли українця тільки встигли прибрати з поля.
Нант — Марсель, twitter.com/FCNantes
01 лютого 2023, 21:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Нант — Марсель 0:2
Голи: Жуан Віктор, 58 (авт.), Унахі. 90+2
Нант: Ляфон — Сантонз, Жоао Віктор, Джиротто, Траоре (Аджам, 78) — Сіссоко (Мутуссамі, 78), Чірівелья (Мохамед, 66) — Молле (Гессан, 65), Блас, Сімон (Делор, 78) — Ганаго.
Марсель: Лопес — Жиго, Мбемба, Балерді — Тавареш, Ронж'є, Верету, Колашинац — Маліновський, Юндер (Паєт, 74) — Санчес (Унахі, 74).
Попередження: Траоре, Молле, Сімон — Маліновський, Балерді, Лопес