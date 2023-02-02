Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 1 лютого 2023 року, 20:00.

Напередодні в рамках двадцять першого туру французької Ліги 1 Марсель у гостьовому протистоянні зумів подужати одного з найбільш складних суперників за національною першістю — Нант.

Команда Антуана Комбуаре нічого не дала зробити швидкому нападу суперників у першому таймі, однак після перерви все ж таки пропустила в першому за шість останніх матчів.

Шкода, але за кілька миттєвостей до результативного пострілу по власних воротах дебютанта Жуана Віктора українського півзахисника Руслана Маліновського замінив тренерський штаб.

Уже за відсутності нашого співгромадянина "провансальці" не тільки відкрили рахунок та стримали спроби суперників відігратись, а й зняли всі питання щодо переможця протистояння в компенсований час.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нант — Марсель 0:2 в Лізі 1:

Нант — Марсель 0:2

Голи: Жуан Віктор, 58 (авт.), Унахі. 90+2

Нант: Ляфон — Сантонз, Жоао Віктор, Джиротто, Траоре (Аджам, 78) — Сіссоко (Мутуссамі, 78), Чірівелья (Мохамед, 66) — Молле (Гессан, 65), Блас, Сімон (Делор, 78) — Ганаго.

Марсель: Лопес — Жиго, Мбемба (Клосс, 57), Балерді — Тавареш, Ронж'є, Верету, Колашинац — Маліновський (Гендузі, 57), Юндер (Паєт, 74) — Санчес (Унахі, 74).

Попередження: Траоре, Молле, Сімон — Маліновський, Балерді, Лопес