Франция

Керманич парижан прокоментував зрив перемовин.

Невизначене майбутнє марокканського нападника Хакіма Зієша в лондонському Челсі під час попереднього трансферного вікна ледь не привела до оренди досвідченого виконавця до французького Парі Сен-Жермен.

Однак керівництво "синіх" у підсумку настільки затягнуло оформлення необхідних документів, що так і не змого вчасно зареєструвати перехід 29-річного виконавця до складу "червоно-синіх".

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє в одному зі своїх попередніх інтерв’ю прокоментував зірвані перемовини між клубами.

"Із різних причин ми не змогли зробити так, щоб необхідне спрацювало належним чином відносно гравця, за яким ми полювали. Утім, у мене все одно наявні якісні гравці в обоймі, тож у молоді буде шанс зіграти в другій частині сезону. Очевидно, що за такого напруженого графіку потрібно бути обережним з травмами та втомою футболістів.

Я задоволений складом, який у нас був на початку сезону. На жаль, ми могли б підсилити його після відходу Пабло Сарабії, але не змогли цього зробити. Я вважаю, що відповідальність лежить не на нашому клубі. Проте є як є. Таке життя, а ми тим часом дивимось уперед", — заявив французький фахівець.

Наступний матч ПСЖ проведе вдома проти Тулузи 4 лютого, о 18:00.