Франция

Керівництво "синіх" було сильно зайняте трансфером Енцо Фернандеса з Бенфіки.

Оренда півзахисника Челсі Хакім Зієша в ПСЖ була зірвана в останній момент через неквапливість керівництва клубу англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, вперше ПСЖ отримав від Челсі хибний документ. Потім лондонський клуб надіслав контракт без необхідного підпису. Після цього юристи "синіх" виправили помилку та відправили контракт повторно, але знову на ньому не було одного з підписів.

Челсі мав намір відправити документи вчетверте, проте трансферне вікно вже було закрито.

У Челсі заявили, що серію безглуздих помилок було викликано терміновим оформленням трансферу півзахисника Бенфіки Енцо Фернандеса.

Раніше повідомлялося, що Зієш "благав" Боулі поспішити з документами і був готовий заплатити за оренду в ПСЖ.