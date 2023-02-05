Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 4 лютого 2023 року, 22:00.

Напередодні майбутній суперник донецького Шахтаря за попереднім раундом плей-оф Ліги Європи УЄФА, Ренн, удома приймав Лілль у рамках двадцять другого туру французької Ліги 1.

Команда Бруно Женезіо блискавично відкрила рахунок під час першої ж атаки на чужі ворота зусиллями Аміна Гуїрі, після намагалась тримати хід зустрічі під власним контролем, а в суперників ще й травмувався колишній захисник "гірників" Ісмаїлі.

Після перерви виключно Лілль мав перевагу на м’ячі, і ще до завершення повної години ігрового часу "доги" зрівняли рахунок зусиллями Жегрови.

Доля ж матчу вирішилась на його завершення — гості продовжували чинити тиск на чужі ворота, і зрештою здобули перемогу за рахунок одразу двох результативних пострілів наприкінці зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ренн — Лілль в Лізі 1:

Ренн — Лілль 1:3

Голи: Гуїрі, 1 — Жегрова, 59, Кабелла, 85, Гомеш, 90+3

Ренн: Манданда — Спенс (Мелінг, 84), Родон, Теате, Трюффер — Буріжо (Салах, 84), Сантамарія, Те (Угочукву, 62), Токо Екамбі (Доку, 70) — Д. Дує (Калімуендо, 62), Гуїрі.

Лілль: Шевальє — Діакіте, Йоро, Джало, Ісмаїлі (Веа, 35) — Андре, Гомеш — Жегрова, Гомес (Кабелла, 63), Бамба (Віргініус, 84) — Девід (Байо, 84).

Попердження: Угочукву — Гомеш, Веа.