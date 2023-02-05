У рамках 22-го туру французької Ліги 1 Страсбур прийме на своєму полі Монпельє.

Тренерський штаб господарів визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому не знайшлося місця лівому захиснику Едуарду Соболю.

27-річний українець розпочне зустріч із Монпельє на лаві для запасних.

Нагадаємо, матч Страсбур — Монпельє відбудеться сьогодні, п'ятого лютого, о 16:00.