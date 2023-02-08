Франция

Колишній захисник Шахтаря отримав травму стегна у матчі проти Ренна.

Крайній захисник Лілля Ісмаїлі, відомий в Україні за виступами за донецький Шахтар, вибув щонайменше на два місяці. Про це повідомляє офіційний сайт Ліги 1.

За інформацією джерела, 33-річний бразилець отримав травму стегна в поєдинку 22-го туру Ліги 1 проти Ренна (3:1), через яку він не зможе вийти на поле в наступні вісім — десять тижнів.

Ісмаїлі отримав пошкодження у першому таймі минулого матчу першості Франції, після чого був замінений на Тімоті Веа на 34-й хвилині зустрічі.

У поточному сезоні бразильський фулбек провів за Лілль 20 поєдинків, у яких він забив два голи та віддав дві результативні передачі.