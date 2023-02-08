Франция

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку Франції, у якому зіграють Марсель та ПСЖ.

Марсель та Парі Сен-Жермен зіграють на Велодромі в рамках 1/8 фіналу Кубку Франції

Ігор Тудор, після поразки від Ніцци (1:3), залучив до стартового складу Колашинаца до трійки центральних захисників, тоді як Юндер зіграє на лівому фланзі, а Руслан Маліновський та Маттео Гендузі повернуться на позицію під нападником, яким цього разу буде Санчес.

Крістоф Галтьє, на тлі перемоги над Тулузою (2:1), вирішив використати з перших хвилин Серхіо Рамоса в центрі захисту, тоді як Данілу вийде на позицію опорного півзахисника, а Верраті повернеться до центру півзахисту. Неймар долучиться до пари нападників, разом із Мессі.

Марсель: Лопес — Мбемба, Жиго, Колашинац — Клосс, Ронж'є, Верету, Юндер — Маліновський, Гендузі — Санчес.

Запасні: Бланко, Каборе, Паєт, Унахі, Вітінья Олівейра, Ельмас.



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Рамос, Маркіньос, Мендеш — Данілу — Ф. Руїс, Верратті — Вітінья Феррейра — Мессі, Неймар.

Запасні: Ріко, Пембеле, Бітшиабу, Бернат, Екетіке, Шарбі, Солер, Заїр-Емрі, Летельє.



Гра Марсель — ПСЖ почнеться о 22:10 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.