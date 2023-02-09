Франция

Керманич Марселя прокоментував перемогу над ПСЖ.

Марсель напередодні обіграв на власному полі Парі Сен-Жермен в 1/8 фіналу Кубку Франції завдяки голу Руслана Маліновського.

Марсель — ПСЖ 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубку Франції

Після завершення гри головний тренер "провансальців" Ігор Тудор прокоментував події на футбольному полі.

"Я не люблю занадто багато порівнювати матчі один з одним, але я думаю, що ми зіграли сьогодні дуже добре, особливо якщо взяти до уваги матч проти Ніцци в Лізі 1. А тут ще й рівень суперника потрібно врахувати та той темп, який вони намагаються нав’язати. Мої гравці можуть пишатись собою.

Дуже добре, що ми нарешті перервали безпрограшну ходу ПСЖ на нашому полі. Вони — найбільш потужні опоненти, проти яких нам доводилось протистояти на внутрішній арені. Важко витримувати тиск упродовж 90 хвилин. Але, навіть якщо ми й програвали, то з невеликим рахунком. Цього разу ми дійсно зіграли краще в захисті.

Зокрема, допомогло й переведення Ронж’є в зону захисників. Із його інтелектом він може адаптуватись до будь-якої ролі. Із м’ячем він дає твоїй команді якість. Ми разом пожартували з цього приводу в кінці матчу, я сказав йому, що тепер він може бути захисником.

Загалом, захисники та півзахисники можуть відігравати однакову роль, ми бачимо це у наших гравців центру поля, які початково розташовуються вище. Це — частина нашої гри", — заявив хорватський фахівець.

Наступний матч Марсель зіграє в гостях проти Клермона.