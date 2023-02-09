Франция

Голкіпер парижан прокоментував виліт із Кубку Франції.

Парі Сен-Жермен напередодні зазнав поразки від Марселя під час гостьового протистояння в рамках 1/8 фіналу Кубку Франції.

Марсель — ПСЖ 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубку Франції

Воротар "червоно-синіх" Джанлуїджі Доннарумми після завершення зустрічі прокоментував події на футбольному полі.

"Ми знали про силу суперників, і це був матч, на який ми довго очікували. Марсель — це дуже агресивна команда, яка постійно чинить тиск на захист суперників. Будь-яка деталь у такому випадку має значення.

Ми залишили поле розчарованими та злими, тому що хотіли здобути перемогу. Кубок — це великий виклик посеред сезону, але, разом із нашими вболівальниками, розчаровані, бо хотіли й надалі брати участь у цьому турнірі й надалі.

Тепер ми повинні підняти голови і подумати про матч проти Монако в суботу.

Кожен матч має свою історію. Зараз ми повинні добре підготуватися до матчу проти Монако, і тільки потім ми зможемо думати про Баварію. Ми розуміємо, що треба ретельно підготуватись до Ліги чемпіонів. Ми віддані цій справі й зробимо все, аби подолати раунд 1/8 фіналу", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч ПСЖ зіграє в гостях проти Монако 11 лютого.