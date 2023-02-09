Руслан Маліновський може проявити себе ще раз.
Руслан Маліновський, фото Марсель
09 лютого 2023, 23:39
Марсель в рамках поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Франції здолав Парі Сен-Жермен завдяки гарматному пострілу Руслана Маліновського.
За результатами жеребкування стадії чвертьфіналу турніру провансальці отримали в супротивники представника Ліги 2 Аннесі.
Поєдинок відбудеться 1 березня на Велодромі.
Зазначимо, що в інших матчах турніру Ліон зіграє проти Гренобля, Тулуза протистоятиме Родезу, а Нант побореться з переможцем пари Лор'ян — Ланс.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що шикарний гол Маліновського не дав Мессі поборотись за унікальне досягнення.