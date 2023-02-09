Франция

Українець зіпсував свято аргентинському генію.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Франції Марсель та ПСЖ зіграли Ле Классік.

Перемогу у дербі здобула команда Ігора Тудора, а вирішальний гол на 57 хвилині забив український хавбек Руслан Маліновський. Провансальці крокують далі, а парижани сподіваються виграти трофей наступного року.

Як виявилось, українець Руслан Маліновський завадив форварду парижан Ліонелю Мессі оформити унікальне досягнення. Річ у тім, що Кубок Франції залишився єдиним турніром серед тих, у яких Лео брав участь, але не вигравав.

Переможний гол Русалана Маліновського дивіться в огляді поєдинку між Марселем та ПСЖ на Football.ua.