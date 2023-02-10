Франция

Італійський голкіпер прокоментував боротьбу з костариканцем за місце у старті.

Джанлуїджі Доннарумма визнає, що конкуренція з Кейлором Навасом у ПСЖ сприяла його зростанню, і виявляє, що тренер воротарів гіганта Ліги 1 і Джіджі Буффон є двома причинами, чому він переїхав до Франції з Мілана.

"Коли я прибув, моєю єдиною метою було віддати все для цього клубу, для команди і виграти якомога більше.

Минулий сезон допоміг мені надзвичайно вирости саме через ці труднощі. Цього сезону Крістоф Галтьє дав чітку ієрархію, і я дякую йому за довіру.

Минулого року важливо було намагатися бути готовим кожного разу, коли я не грав. Я сприйняв це нормально, навіть якщо це було важко, це досвід, який може допомогти, особливо коли ти молодий.

Ми з Кейлором двоє хороших хлопців, ми добре ладнали, але, звичайно, іноді було важко. Ми сприйняли це добре, намагаючись допомогти команді, що є головним. Йшлося не лише про нього чи мене, а про всю команду.

Я хочу виграти якомога більше, написати історію цього клубу. Коли приїжджаєш, розумієш, наскільки величний цей клуб. Місто фантастичне, вболівальники неймовірні, є все, щоб перемагати і перемагати знову. Я знав, що Джанлука Спінеллі (тренер воротарів у ПСЖ та збірній Італії) тут, і це також мало значення. Він був важливий для мого вибору, він залишається важливим і сьогодні. Також своїми порадами мені допоміг співвітчизник Джанлуїджі Буффон, який свого часу також виступав у клубі зі столиці Франції".

Ми хочемо працювати добре. Усі матчі важливі, особливо в Лізі чемпіонів, де тиск трохи підвищується. Є величезне бажання виступити добре в цьому змаганні, це точно. Сьогодні ми думаємо про Баварію. Ми просто хочемо перемогти".