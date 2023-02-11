Українець знову вийде на поле з перших хвилин.
Руслан Маліновський, Ліга 1
11 лютого 2023, 21:42
У рамках 23 туру французької Ліги 1 Марсель на виїзді зустрінеться із Клермоном.
Головний тренер Марселя Ігор Тудор обрав стартовий склад на цей поєдинок. Руслан Маліновський допомагатиме команді з перших хвилин.
Марсель: Лопес — Ронж'є, Жиго, Балерді, Колашинац, Клосс — Верету, Ундер — Маліновський, Гендузі — Санчес.
Запасні: Бланко, Каборе, Мбемба, Паєт, Унахі, Вітінья Олівейра, Ельмас, Баї, Ельмаз.
Матч між Клермоном та Марселем відбудеться 11 лютого та розпочнеться о 22:00 за київським часом.