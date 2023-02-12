Франция

Команда Ігора Тудора виправилась за поразку від Ніцци у минулому турі.

У рамках 23 раунду французької Ліги 1 Марсель на виїзді зустрічався із Клермоном.

Розпочнем з того, стартовий свисток рефері затримався на 47 хвилин. Усе через вболівальників та їх сутички із поліцією, яка була змушена застосувати сльозогінний газ.

Клермон моментами виглядав краще у першому таймі. На 23 хвилині рефері скасував гол Ку'є через офсайд.

А потім, на 42 хвилині був штрафний від Маліновського. Руслан вдарив досить непогано, але м'яч влучив у руку гравцеві Клермона та змінив траєкторію. Арбітр подивився VAR та вказав на пенальті. Санчес його впевнено реалізував. На 81 хвилині Санчес оформив дубль.

Маліновський був одним з кращих гравців на полі, радував фанатів "провансальців" своєю активністю.

Клермон — Марсель 0:2

Гол: Санчес, 44, 81

Клермон: Діав — Ож'є, Ветеска, Кофріє (Сіссе, 58), Нето - Хауї (Гоналон, 82), Маньєн, Сарачевич (Рашані, 70), Аллевіна, Ку'є (Андрич, 82) — Морер (Бела, 70).

Марсель: Лопес, Колашинац, Жиго (Байї, 46), Балерді (Мбемба, 46), Клосс — Верету, Маліновський, Ронж'е, Гендузs (Каборе, 46), Ундер (Унахі, 84) — Санчес (Вітінья, 84).

Попередження: Маньєн, Сарачевич, Ветеска, Аллевіна, Балерді, Санчес, Ундер.