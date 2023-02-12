Українець допоміг своїй команді повернутись у топ-2.
Руслан Маліновський, Марсель
12 лютого 2023, 09:25
У рамках 23 раунду французької Ліги 1 Марсель на виїзді переміг Клермон з рахунком 0:2.
Українець Руслан Маліновський відіграв усі 90 хвилин, а в кінці першого тайму заробив пенальті, який реалізував Алексіс Санчес.
Руслан не став найкращим гравцем поєдинку, проте отримав непогані оцінки від двох статистичних порталів.
WhoScored видав йому бал 7,3. Найкращим футболістом поєдинком став Алексіс Санчес, автор дубля — 8,1.
Інший портал, FotMob, оцінив гру Маліновського у 7,6, що не є найвищим балом, але середнім.
Єдиний портал, який видав Маліновському бал нижче 7,0 — SofaScore (6,9).