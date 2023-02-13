Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 12 лютого 2023 року, 14:00.

У рамках двадцять третього туру французької Ліги 1 на Муніципальному стадіоні напередодні зустрілись Тулуза та Ренн.

Майбутній суперник донецького Шахтаря за попереднім раундом плей-оф Ліги Європи УЄФА вчергове за останній час погано увійшов у гру, через що вже до перерви пропустив аж три м’ячі від найбільш результативної команди серед провідних чемпіонатів Європи в 2023 році.

Після перерви "червоно-чорні" спробували бодай-якось відповісти своїм кривдникам, але ї вистачило тільки на забезпечення автоголу з боку гравців Тулузи та створення суттєвої переваги за контролем м’яча.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тулуза — Ренн в Лізі 1:

Тулуза — Ренн 3:1

Голи: Ратао, 26, Абухляль, 27, Даллінга, 37 — Руо, 55 (автогол).

Тулуза: Дюпе — Деслер, Руо, Ніколайсен, Суасо — Деягере (Діарра, 78), Спірінгс, Шаїбі (Женро, 63) — Абухлаль, Даллінга (Онаїву, 78), Ратао (Бірманчевич, 83).

Ренн: Манданда — Спенс, Родон (Омарі, 70), Теат, Трюффе — Буріжо (Те, 70), Д. Дує (Маєр, 69), Сантамарія (Салах, 82), Доку — Калімуендо (Токо Екамбі, 63), Гуїрі.

Попередження: Деслер — Гуїрі.