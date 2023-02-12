Франция

Суперник "гірників" вдруге поспіль не зміг набрати очки у чемпіонаті Франції.

У матчі 23 туру французької Ліги 1 Ренн в гостях поступився Тулузі з рахунком 1:3.

У складі господарів поля голами відзначилися Рафаель Ратао, Закарія Абухляль та Тейс Даллінга, які забили ще до перерви. Гості мають єдиний м'яч на рахунку Антоні Руо, який зрізав м'яч у свої ворота на старті другого тайму.

Таким чином, Ренн вдруге поспіль не зміг набрати очки у матчах чемпіонату Франції. Після 23 турів Ренн набрав 40 очок та посідає п'яте місце в Лізі 1, а у Тулузи — 32 бали та 10 рядок.

Нагадаємо, що вже 16 лютого відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Ренном.

Тулуза — Ренн 3:1

Голи: Ратао, 26, Абухляль, 27, Даллінга, 37 — Руо, 55 (автогол).