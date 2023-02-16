Франция

Українець далеко не на перших місцях у переліку.

StatsOMP, французьке видання, продемонструвало зарплату 22 гравців Марселя. У переліку є Руслан Маліновський.

Проте розпочнемо з найбільш оплачуваних гравців. Перше місце в Еріка Баї, який орендований в Манчестер Юнайтед — 416 тисяч євро на місяць. У ТОП-3 також увійшли Маттео Гендузі (400 тисяч) та Аззедін Унахі (346 тисяч).

Руслан Маліновський на 16 місці у даному переліку. Він отримує 150 тисяч євро на місяць — 1,8 мільйони євро на рік.

Раніше повідомлялось, що коментатор beIN Sports зробив пожертву Україні для боротьби з російською агресією після інциденту з Маліновським.