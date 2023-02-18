Франция

Бразилець має намір й надалі виступати за парижан.

Парі Сен-Жермен розглядає варіант з продажем зіркового бразильця Неймара в майбутнє літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання L`Equipe, сам нападник хоче залишитись в команді та й надалі виступати в складі чемпіона Франції, не дивлячись на критику.

Зазначимо, що чинний контракт Неймара з Парі Сен-Жермен діє до літа 2027 року.

Стверджується, що перші шість матчів другої частини Ліги 1 бразилець провів з травмою, тому що він був потрібен команді.

Цього сезону у 31-річного форварда 17 голів та 16 результативних передач у 28 матчах сезону за ПСЖ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі обговорив можливість придбання Неймара.