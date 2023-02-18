Бразилець має намір й надалі виступати за парижан.
Неймар, getty images
18 лютого 2023, 15:53
Парі Сен-Жермен розглядає варіант з продажем зіркового бразильця Неймара в майбутнє літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання L`Equipe, сам нападник хоче залишитись в команді та й надалі виступати в складі чемпіона Франції, не дивлячись на критику.
Зазначимо, що чинний контракт Неймара з Парі Сен-Жермен діє до літа 2027 року.
Стверджується, що перші шість матчів другої частини Ліги 1 бразилець провів з травмою, тому що він був потрібен команді.
Цього сезону у 31-річного форварда 17 голів та 16 результативних передач у 28 матчах сезону за ПСЖ.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі обговорив можливість придбання Неймара.