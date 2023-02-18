Франция

Українець допоможе команді із перших хвилин.

У рамках 24 раунду французької Ліги 1 Страсбур вдома протистоятиме аутсайдеру змагання Анже.

Головний тренер Страсбура Фредерік Антонетті, який нещодавно зайняв тренерське крісло клубу, обрав стартовий склад.

Туди повертається український захисник Едуард Соболь, який минулі дві гри розпочинав із лави для запасних.

Страсбур: Селс — Дукуре, Джіку, Ле Маршан, Гілбер, Соболь — Сіссоко, Сансон, Гамейро, Лейнар — Діалло.

Поєдинок між Страсбуром та Анже відбудеться 18 лютого та розпочнеться о 22:00 за київським часом.