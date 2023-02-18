Едуард відзначився у грі з Анже.
Едуард Соболь, Страсбур
18 лютого 2023, 22:27
У рамках 24 раунду французької Ліги 1 Страсбур вдома приймає аутсайдера змагання Анже.
На 14 хвилині команда господарів вийшла уперед — голов відзначився 27-річний сенегальський форвард Хабіб Діалло.
А гольову передачу в актив собі записав Едуард Соболь. Він пробіг по флангу та зробив простріл у штрафний майданчик, звідки бив африканський нападник. Це його перший асист у новій команді (5 матч).
Відзначимо, що у разі перемоги Страсбур залиить зону вильоту. У режимі live команда займає 15 позицію.