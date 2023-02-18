Франция

Едуард відзначився у грі з Анже.

У рамках 24 раунду французької Ліги 1 Страсбур вдома приймає аутсайдера змагання Анже.

На 14 хвилині команда господарів вийшла уперед — голов відзначився 27-річний сенегальський форвард Хабіб Діалло.

А гольову передачу в актив собі записав Едуард Соболь. Він пробіг по флангу та зробив простріл у штрафний майданчик, звідки бив африканський нападник. Це його перший асист у новій команді (5 матч).

🔥 L'OUVERTURE DU SCORE STRASBOURGEOISE ! Habib Diallo trompe Bernardoni sur un bon service de Sobol et fait chavirer La Meinau ! 1-0, c'est mérité !https://t.co/IrPqEI9Vh9 pic.twitter.com/Fd3Jj7Ye62 — RMC Sport (@RMCsport) February 18, 2023

Відзначимо, що у разі перемоги Страсбур залиить зону вильоту. У режимі live команда займає 15 позицію.