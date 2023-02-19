Франция

Українець відіграв повний матч.

У рамках 24 раунду французької Ліги 1 Страсбур на власному полі змагався із останньою командою чемпіонату — Анже.

На 14 хвилині Діалло відкрив рахунок. Сенегальський форвард скористався прострілом з лівого флангу від українця Едуарда Соболя та прошив воротаря. Для Едуарда це перший асист у футболці Страсбуру.

На 42 хвилині Діалло забив знову, щоправда на цей раз проявивши індивідуальну майстерність.

Анже скоротив відставання в рахунку у другому таймі. І тут не обійшлося без Едуарда Соболя, який зфолив у власному штрафному майданчику, отримавши за це жовту картку. "Привоз" українця коштував команді пропущеного голу з пенальті від Бенталеба.

Страсбур завдяки перемозі займає 15 сходинку у Лізі 1, залишивши зону вильоту. Анже без змін — останнє місце.

Страсбур - Анже 2:1

Голи: Діалло, 14, 42 — Бенталеб, 73

Страсбур: Селс — Дукуре, Джіку, Ле Маршан, Гілбер, Соболь — Сіссоко, Сансон (Прчіч, 67), Гамейро (Дагба, 80), Лейнар (Перрен, 90+1) — Діалло (Мотіба, 90+1).

Анже: Бернардоні — Гулям, Блажич (Камара, 63), Унтонджи, Валері — Думбія (Салама, 56), Бенталеб, Капель, Абделлі — Ніане, Сіма.

Попередження: Капель, Ле Маршан, Унтонджі, Соболь, Джіку, Камара.