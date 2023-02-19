Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 18 лютого 2023 року, 22:00.

У рамках двадцять четвертого туру французької Ліги 1 перед Страсбуром стояло важливе завдання залишити зону вильоту за підсумком домашньої зустрічі проти абсолютного аутсайдера національної першості — Анже.

Український захисник Едуард Соболь долучився до допомоги власній команді в подоланні суперників, і саме його гольовий пас на 14 хвилині допоміг Абібу Діалло відкрити рахунок у грі.

Той самий нападник Страсбура в підсумку й подвоїв перевагу власної команди незадовго до відходу на перерву, а в другому таймі господарі почали грати з акцентом на глибокий захист, віддавши ініціативу суперникам.

Анже робив чимало спроб реалізувати перевагу на м’ячі, проте забив лише одного разу зусиллями Бенталеба посеред другої половини гри.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Страсбур — Анже у Лізі 1:

Страсбур — Анже 2:1

Голи: Діалло, 14, 42 — Бенталеб, 73

Страсбур: Селс — Дукуре, Джіку, Ле Маршан, Гілбер, Соболь — Сіссоко, Сансон (Прчіч, 67), Гамейро (Дагба, 80), Лейнар (Перрен, 90+1) — Діалло (Мотіба, 90+1).

Анже: Бернардоні — Гулям, Блажич (Камара, 63), Унтонджи, Валері — Думбія (Салама, 56), Бенталеб, Капель, Абделлі — Ніане, Сіма.

Попередження: Капель, Соболь, Джіку — Ле Маршан, Унтонджі, Камара.