Франция

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру французької Ліги 1, у якому зіграють Тулуза та Марсель.

Тулуза та Марсель зіграють у рамках двадцять четвертого туру французької Ліги 1.

Філіпп Монтаньє, після перемоги над Ренном (3:1), залучив до стартового складу ван ден Боомена в трійці півзахисту.

Ігор Тудор, на тлі перемоги над Клермоном (2:0), вирішив використати з перших хвилин Балерді в трійці центральних захисників, тоді як на флангах зіграють Тавареш та Клосс, а Унахі та Юндер виступатимуть на позиціях під нападником. Руслану Маліновьскому місця в стартовому складі не знайшлось.

Тулуза: Дюпе — Деслер, Ніколаїсен, Руо, Суазо — Деягер, Спірінгс, ван ден Боомен — Абухляль, Даллінга, Ратао.

Запасні: Гауг, Коста, Каманці, Женро, Цингарас, Шаїбі, Онаїву, Бірманчевич, Гамулич.



Марсель: Лопес — Мбемба, Балерді, Колашинац — Клосс, Ронж'є, Верету, Тавареш — Унахі, Юндер — Санчес.

Запасні: Бланко, Каборе, Баї, Гендузі, Ельмас, Паєт, Маліновський, Вітінья Олівейра.



Гра Тулуза — Марсель почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.