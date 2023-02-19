Франция

Нога зіркового бразильця в одному з моментів вигнулась у неприродне положення, після чого його забрали з поля на ношах.

У рамках центрального матчу 24 раунду французької Ліги 1 столичний Парі Сен-Жермен приймав Лілль на Парк де Пренс та здобув неймовірну перемогу з рахунком 4:3.

Проте на тлі переможного результату для тренерського штабу парижан були й неприємні новини за підсумками матчу з Ліллем.

Так, на 51-й хвилині ПСЖ залишився без одного з ключових своїх гравців Неймара після того, як бразилець отримав жахливу травму - самостійно залишити поле він не міг, тому знадобилася стороння допомога клубних лікарів.

Проте, як повідомляє пресслужба ПСЖ, перше обстеження ноги Неймара показало, що переломів у нападника не виявлено.

"Неймар отримав розтягнення гомілковостопного суглоба під час гри проти Лілля і сьогодні пройшов МРТ. Переломів не виявлено. Нове обстеження стану зв'язок бразильця буде проведено через 48 годин", — сказано на офіційному сайті ПСЖ.

Наскільки довго Неймар буде відсутній на футбольному полі через цю травму — поки достовірно невідомо.