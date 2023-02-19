Дивіться відео найкращих моментів матчу 24 туру чемпіонату Франції, що відбувся 19 лютого 2023, 14:00.
ПСЖ - Лілль, ПСЖ
19 лютого 2023, 17:38
У рамках центрального матчу 24 раунду французької Ліги 1 ПСЖ на Парк де Пренс приймав Лілль.
Поєдинок вийшов драматичним, а перемога дісталась парижанам завдяки влучному удару Мессі на останнії хвилини.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Лілль у 24 турі Ліги 1-2022/23:
ПСЖ - Лілль 4:3
Голи: Мбаппе, 11, 87, Неймар, 17, Мессі, 90+5 — Діакіте, 24, Девід, 58, Бамба, 69
ПСЖ: Доннарумма — Пембеле (Солер, 75), Рамос, Кімпембе, Мендеш (Бернат, 31) — Верратті, Фабіан Руїс (Перейра, 75), Вітінья (Заїр-Емері, 75) — Мессі, Неймар (Екетіке, 51), Мбаппе.
Лілль: Шевальє — Діакіте (Гудмундссон, 67), Фонте (Йоро, 14), Тіагу Джало — Кабелла (Балеба, 88), Андре, Андре Гомеш (Віргініус, 88), Гомес — Веа, Бамба, Девід.
Попередження: Верратті, Мбаппе, Бамба, Діакіте, Девід, Андре.