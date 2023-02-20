Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу 24 туру чемпіонату Франції, що відбувся 19 лютого 2023, 21:45.

У рамках 24-го туру французької Ліги 1 Тулуза приймала на своєму полі Марсель і в результативному матчі зазнала домашньої поразки з рахунком 2:3.

Найбільш результативна команда серед п'яти провідних ліг Європи в 2023 році забила підопічним Ігора Тудора двічі, але для здобуття очок цього не вистачило.

Мінімально поступаючись у рахунку за підсумками першого тайму, тренерський штаб Марселя у перерві відразу ж замінив Унахі на Маліновського, а команда після цього вже в 50-х хвилинах зустрічі вела в рахунку і згодом здобула переможний результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тулуза — Марсель в 24 турі французької Ліги 1-2022/23:

Тулуза — Марсель 2:3

Голи: Даллінга, 3, Онаїву, 87 — Мбемба, 53, Юндер, 58, Тавареш, 78



Тулуза: Дюпе — Деслер, Ніколаїсен, Руо, Суасо — Деягер (Шаїбі, 67), Спірінгс, ван ден Боомен (Женро, 84) — Абухляль (Онаїву, 84), Даллінга (Бірманчевич, 81), Ратао (Гамулич, 80).



Марсель: Лопес — Мбемба, Балерді, Колашинац (Баї, 85) — Клосс (Каборе, 85), Ронж'є, Верету, Тавареш — Унахі (Маліновський, 46), Юндер (Гендузі, 72) — Санчес.



Попередження: Юндер — Колашинац