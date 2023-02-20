Футболіста затримали з поважної причини.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, TWITTER.COM/OM_OFFICIEL
20 лютого 2023, 19:25
У рамках 24 туру французької Ліги 1 Марсель у гостях здобув перемогу над Тулузою з рахунком 2:3.
Після матчу стався ексцес. Троє футболістів Ерік Байї, Сеад Колашинац та Руслан Маліновський запізнились на літак.
Усі троє футболістів не заходили у роздягальну після перемоги через те, що їх відібрали на проходження допінг-тесту.
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Байї та Колашинац наздогнали партнерів в аеропорту, а Маліновський не встиг. Він повернувся у Марсель на машині, в ніч з неділі на понеділок.
Особисто українцю головний тренер Ігор Тудор півтора дні вихідних. Про це повідомляє видання LaProvence.