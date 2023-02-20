Франция

Футболіста затримали з поважної причини.

У рамках 24 туру французької Ліги 1 Марсель у гостях здобув перемогу над Тулузою з рахунком 2:3.

Після матчу стався ексцес. Троє футболістів Ерік Байї, Сеад Колашинац та Руслан Маліновський запізнились на літак.

Усі троє футболістів не заходили у роздягальну після перемоги через те, що їх відібрали на проходження допінг-тесту.

Читай також. Дудек, Шкртел, Ауреліо: що я ніколи не забуду в Ліверпулі

Байї та Колашинац наздогнали партнерів в аеропорту, а Маліновський не встиг. Він повернувся у Марсель на машині, в ніч з неділі на понеділок.

Особисто українцю головний тренер Ігор Тудор півтора дні вихідних. Про це повідомляє видання LaProvence.