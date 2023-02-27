Франция

Керманич ПСЖ підтвердив травму свого підопічного.

Парі Сен-Жермен напередодні здобув перемогу на виїзді над Марселем у рамках двадцять п’ятого туру французької Ліги 1.

Марсель — ПСЖ 0:3 Відео голів та огляд матчу

Проте звітна зустріч розпочиналась для "червоно-синіх" із не надто добрих новин.

Уже на 16 хвилині гри головний тренер "червоно-синіх" Крістоф Галтьє був змушений робити заміну в центрі захисту через травму Преснеля Кімпембе.

27-річний футболіст тоді так і не зміг самотужки залишити межі футбольного поля, тож його довелось виносити на ношах працівникам медичного відділу.

А вже під час післяматчевої прес-конференцій керманич парижан розповів невтішні новини щодо стану здоров’я власного підопічного.

"На жаль, він серйозно травмований і вибуде до кінця сезону. У нього нестерпний біль в ахілловому сухожиллі.

Ми думаємо, що це дуже серйозно", — заявив французький фахівець.

Варто також відзначити, що переможець чемпіонату світу-2018 у складі збірної Франції й без того пропустив більшу частину поточного сезону через травму підколінного сухожилля, яка не дозволила йому поїхати на мундіаль у Катарі.

Кімпембе зіграв у 15 матчах у поточному футбольному році.